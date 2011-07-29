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июнь 2011
июль 2011
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 18 тур
Томь (мол)
4 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
1 : 0
Анжи (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
3 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 4 тур
0 : 0
Заря
Матч завершен
Волынь
0 : 3
Металлист
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
Андерлехт
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 1 тур
Дукла
0 : 0
Сигма
Матч завершен
Богемианс 1905
2 : 0
Славия
Матч завершен