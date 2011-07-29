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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Кубань (мол)
Спартак М (мол) - Кубань (мол): обзор матча 29 июля 2011
Спартак М (мол)
29.07.2011, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
3 : 1
Завершен
Кубань (мол)
9'
В. Зубарев
24'
Д. Каюмов
65'
Д. Каюмов
90+3'
Т. Мамедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Кубань (мол)
+3
ГОЛ! 3:1!
Т. Мамедов
Вторая желтая
Р. Кокоскерия
Замена
А. Джуккаев
️️️️
А. Самсонов
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Федчук
Замена
А. Пуцко
️️️️
И. Хомуха
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Нестеренко
Замена
А. Степанов
️️️️
В. Зубарев
ГОЛ! 3:0!
Д. Каюмов
Желтая карточка
Р. Кокоскерия
Замена
К. Савичев
️️️️
И. Киреев
Замена
И. Леонтьев
️️️️
В. Обухов
Замена
М. Малыш
️️️️
Е. Касьянов
Желтая карточка
Е. Касьянов
Желтая карточка
А. Нестеренко
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Секрет
Замена
Т. Мамедов
️️️️
А. Карибов
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
И. Князев
Замена
Э. Байчора
️️️️
С. Намашко
Желтая карточка
А. Карибов
Замена
И. Гаглоев
️️️️
Р. Слинько
ГОЛ! 2:0!
Д. Каюмов
ГОЛ! 1:0!
В. Зубарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Аркадий Калайджян
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
63
Алим Джуккаев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
17
Максим Малыш
АП
3-1-3-1-2
12
Заболотный
22
Хомуха
21
Ходырев
44
Фадеев
60
Зубарев
88
Киреев
8
Самсонов
5
Валикаев
7
Каюмов
13
Обухов
10
Федчук
3-4-1-2
1
Намашко
75
Дрампов
15
Князев
26
Зелао
92
Слинько
22
Карибов
27
Нестеренко
5
Калайджян
52
Лобкарев
19
Секрет
91
Касьянов
10
Федчук
10
Альшин
10
Альшин
10
Федчук
60
Зубарев
94
Степанов
94
Степанов
60
Зубарев
88
Киреев
4
Савичев
4
Савичев
88
Киреев
8
Самсонов
63
Джуккаев
63
Джуккаев
8
Самсонов
22
Хомуха
15
Пуцко
15
Пуцко
22
Хомуха
13
Обухов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
13
Обухов
15
Князев
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
15
Князев
22
Карибов
77
Мамедов
77
Мамедов
22
Карибов
92
Слинько
69
Гаглоев
69
Гаглоев
92
Слинько
19
Секрет
73
Курдус
73
Курдус
19
Секрет
91
Касьянов
17
Малыш
17
Малыш
91
Касьянов
27
Нестеренко
5
Халваши
5
Халваши
27
Нестеренко
1
Намашко
1
Байчора
1
Байчора
1
Намашко
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Кубань (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Кубань (мол)
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спартак М (мол)
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- : -
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Информация о матче
Стадион:
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