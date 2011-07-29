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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлист
Волынь - Металлист: обзор матча 29 июля 2011
Волынь
29.07.2011, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Металлист
45'
Х. Соса
66'
Д. Кристальдо
80'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлист
Желтая карточка
А. Бабырь
+3
Замена
Р. Лопес
️️️️
Е. Пичкур
Замена
Д. Еременко
️️️️
К. Хавьер
Желтая карточка
С. Симинин
ГОЛ! 0:3!
К. Хавьер
Пас отдал
М. Девич
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Годвин
Желтая карточка
В. Шиков
ГОЛ! 0:2!
Д. Кристальдо
Замена
М. Девич
️️️️
Х. Соса
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Е. Павлов
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Пас отдал
А. Березовчук
Желтая карточка
Е. Павлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
29
Ярослав Кинаш
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
22
Олександр Пищур
ЦП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
32
Марко Девич
ЦФ
4-2-2-2
42
Недилько
30
Симинин
28
Леандро
52
Масло
4
Шиков
29
Кинаш
7
Годвин
77
Пичкур
22
Пищур
18
Павлов
5
Майкон
4-3-1-2
1
Старцев
3
Вильягра
4
Березовчук
6
Торсильери
13
Фининьо
78
Валяев
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
18
Павлов
7
Герасимюк
7
Герасимюк
18
Павлов
77
Пичкур
5
Лопес
5
Лопес
77
Пичкур
7
Годвин
10
Бабырь
10
Бабырь
7
Годвин
9
Кристальдо
19
Торрес
19
Торрес
9
Кристальдо
10
Хавьер
6
Еременко
6
Еременко
10
Хавьер
7
Соса
32
Девич
32
Девич
7
Соса
Остались в запасе
Волынь
Металлист
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Остались в запасе
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Металлист
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Металлист
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