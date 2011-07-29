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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Ахмат (мол)
Томь (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 29 июля 2011
Томь (мол)
29.07.2011, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
2'
И. Протасов
64'
Д. Воронов
74'
К. Погребняк
89'
А. Ноздрунов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Ахмат (мол)
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Ноздрунов
Замена
Р. Асаев
️️️️
А. Эдиев
Красная карточка
Р. Эдилов
Замена
М. Суворов
️️️️
Д. Воронов
Желтая карточка
А. Ноздрунов
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
К. Погребняк
Замена
Е. Горячев
️️️️
Б. Махмудов
Замена
О. Сокулов
️️️️
Д. Никитинский
Вторая желтая
Б. Усманов
ГОЛ! 3:0!
К. Погребняк
ГОЛ! 2:0!
Д. Воронов
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Кокшаров
Замена
С. Аксанов
️️️️
А. Сазонов
Желтая карточка
Б. Усманов
Желтая карточка
П. Польчак
Замена
О. Власов
️️️️
Тиуи
Замена
Д. Ятченко
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
А. Тохосашвили
Желтая карточка
Д. Воронов
ГОЛ! 1:0!
И. Протасов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
20
Илья Протасов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Томь (мол)
71
Глеб Сочаво
ВР
69
Максим Суворов
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
76
Алихан Солтаев
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
4-4-2
1
Комиссаров
92
Кочергин
22
Овсянников
4
Воронов
30
Башилов
20
Протасов
33
Кокшаров
7
Никитинский
89
Махмудов
9
Погребняк
10
Сазонов
4-4-2
95
Эдилов
4
Тагилов
37
Эдиев
24
Польчак
44
Кадиев
50
Ашаханов
20
Усманов
42
Тохосашвили
20
Кобенко
28
Тиуи
33
Ахъядов
4
Воронов
69
Суворов
69
Суворов
4
Воронов
89
Махмудов
45
Горячев
45
Горячев
89
Махмудов
33
Кокшаров
49
Богданов
49
Богданов
33
Кокшаров
9
Погребняк
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
7
Никитинский
65
Сокулов
65
Сокулов
7
Никитинский
10
Сазонов
11
Аксанов
11
Аксанов
10
Сазонов
37
Эдиев
27
Асаев
27
Асаев
37
Эдиев
20
Кобенко
33
Ятченко
33
Ятченко
20
Кобенко
28
Тиуи
84
Власов
84
Власов
28
Тиуи
Остались в запасе
Томь (мол)
Ахмат (мол)
71
Глеб Сочаво
ВР
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
76
Алихан Солтаев
ЦП
Главный тренер
Магомед Магомаев
Остались в запасе
71
Глеб Сочаво
ВР
Остались в запасе
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
76
Алихан Солтаев
ЦП
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Томь (мол) - Ахмат (мол)
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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Томь (мол)
Ахмат (мол)
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«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
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2021.05.28 10:46
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