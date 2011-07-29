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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Анжи (мол)
Рубин (мол) - Анжи (мол): обзор матча 29 июля 2011
Рубин (мол)
29.07.2011, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
57'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Анжи (мол)
Замена
А. Аскаров
️️️️
Н. Лобанов
Желтая карточка
Г. Гаджиев
Желтая карточка
Н. Лобанов
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
Д. Расулов
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
Замена
А. Братчули
️️️️
А. Антонюк
Замена
Н. Лобанов
️️️️
Р. Махмутов
Замена
А. Гераев
️️️️
М. Разаков
ГОЛ! 1:0!
В. Оразсахедов
Замена
М. Уридия
️️️️
В. Чала
Замена
П. Умарбаев
️️️️
К. Васильев
Замена
И. Джалилов
️️️️
А. Джалилов
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
В. Оразсахедов
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
Д. Расулов
Желтая карточка
А. Джалилов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
41
Магомед Разаков
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Рубин (мол)
51
Автандил Братчули
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Анжи (мол)
44
Юрий Удунян
ЛЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
49
Алимпаша Аджиев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
2-1-2-2-3
1
Волкотруб
7
Дойати
66
Жестоков
24
Горелишвили
25
Ситдиков
16
Антонюк
23
Махмутов
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Васильев
34
Чала
3-3-1-3
1
Дженетов
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
15
Гусейнов
24
Расулов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
44
Кухарчук
21
Илуридзе
41
Разаков
92
Мирзаев
19
Оразсахедов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
19
Оразсахедов
16
Антонюк
51
Братчули
51
Братчули
16
Антонюк
Лобанов
4
Аскаров
4
Аскаров
Лобанов
23
Махмутов
57
Лобанов
57
Лобанов
23
Махмутов
34
Чала
25
Уридия
25
Уридия
34
Чала
25
Васильев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
25
Васильев
10
Джалилов
3
Джалилов
3
Джалилов
10
Джалилов
44
Кухарчук
47
Джангишиев
47
Джангишиев
44
Кухарчук
41
Разаков
83
Гераев
83
Гераев
41
Разаков
24
Расулов
98
Гаджиев
98
Гаджиев
24
Расулов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
44
Юрий Удунян
ЛЗ
49
Алимпаша Аджиев
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
44
Юрий Удунян
ЛЗ
49
Алимпаша Аджиев
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Рубин (мол) - Анжи (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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2
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