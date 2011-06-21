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май 2011
июнь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 9 тур
2 : 1
Матч завершен
Ангушт
2 : 1
Динамо Ставрополь
Матч завершен
Дружба
3 : 1
СКА
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
2 : 1
Алания
Матч завершен
Ротор
5 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Анжи-2
0 : 1
Армавир
Матч завершен
1 : 3
МИТОС
Матч завершен
1 : 4
Астрахань
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 15 тур
Амкар (мол)
2 : 1
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
3 : 0
Матч завершен
Зенит (мол)
3 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
3 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
1 : 4
Динамо (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
1 : 0
Локомотив (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Анжи (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
3 : 2
Ахмат (мол)
Матч завершен