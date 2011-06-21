Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
Кр. Советов (мол) - Анжи (мол): обзор матча 21 июня 2011
Кр. Советов (мол)
21.06.2011, вторник, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 1
Завершен
Анжи (мол)
24'
М. Палиенко
2'
А. Исах Элиакву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
Желтая карточка
А. Попов
+2
+2
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
А. Прудников
Замена
М. Губжев
️️️️
О. Шалаев
Замена
А. Попов
️️️️
С. Сипатов
Замена
А. Быков
️️️️
А. Хрущев
Замена
Е. Фролов
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Прудников
️️️️
И. Климиашвили
Замена
М. Славов
️️️️
А. Исах Элиакву
Желтая карточка
О. Шалаев
Вторая желтая
Р. Касьянов
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
А. Бобер
Желтая карточка
А. Буданов
Желтая карточка
Б. Гусейнов
Замена
И. Климиашвили
️️️️
А. Джако
Желтая карточка
Р. Касьянов
ГОЛ! 1:1!
М. Палиенко
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Исах Элиакву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
42
Егор Наумов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
8
Антон Бобер
ПП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
31
Арафат Джако
ЦФ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кр. Советов (мол)
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
37
Евгений Фролов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
25
Марат Губжев
ЦФ
Анжи (мол)
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
22
Мирослав Славов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Юрченко
13
Почивалин
5
Абдулфаттах
3
Касьянов
18
Шалаев
17
Хрущев
42
Наумов
44
Буданов
8
Бобер
99
Палиенко
17
Сипатов
3-3-1-3
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
35
Клява
15
Гусейнов
17
Мухаммад
28
Кузьмичев
17
Мирзабеков
44
Кухарчук
33
Элиакву
31
Джако
92
Мирзаев
17
Сипатов
39
Попов
39
Попов
17
Сипатов
8
Бобер
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
8
Бобер
99
Палиенко
37
Фролов
37
Фролов
99
Палиенко
17
Хрущев
93
Быков
93
Быков
17
Хрущев
18
Шалаев
25
Губжев
25
Губжев
18
Шалаев
31
Джако
15
Климиашвили
15
Климиашвили
31
Джако
44
Кухарчук
47
Джангишиев
47
Джангишиев
44
Кухарчук
33
Элиакву
22
Славов
22
Славов
33
Элиакву
Климиашвили
89
Прудников
89
Прудников
Климиашвили
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
Новости команд
Все
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+