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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Динамо (мол)
Спартак М (мол) - Динамо (мол): обзор матча 21 июня 2011
Спартак М (мол)
21.06.2011, вторник, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 4
Завершен
Динамо (мол)
36'
А. Козлов
20'
А. Юсупов
49'
Д. Отставнов
74'
Р. Еремеев
84'
В. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Динамо (мол)
Замена
В. Рыховский
️️️️
П. Евсеев
Желтая карточка
Б. Ротенберг
Замена
В. Шпырев
️️️️
Д. Отставнов
ГОЛ! 1:4!
В. Соболев
Замена
Н. Мьюшкович
️️️️
А. Епуряну
Замена
О. Валов
️️️️
Р. Еремеев
ГОЛ! 1:3!
Р. Еремеев
Желтая карточка
Н. Сергеев
Замена
Н. Фадеев
️️️️
А. Пуцко
Замена
П. Сергеев
️️️️
В. Зубарев
ГОЛ! 1:2!
Д. Отставнов
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Козлов
Замена
И. Киреев
️️️️
К. Савичев
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Ф. Смолов
Замена
К. Акопян
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
И. Хомуха
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
Желтая карточка
А. Пуцко
Замена
В. Обухов
️️️️
И. Леонтьев
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Карен Акопян
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
3-3-3-1
12
Заболотный
22
Хомуха
21
Ходырев
15
Пуцко
3
Чежия
60
Зубарев
4
Савичев
52
Леонтьев
8
Самсонов
7
Козлов
7
Каюмов
4-4-2
54
Генералов
5
Сергеев
30
Таказов
24
Епуряну
5
Евсеев
13
Еремеев
4
Юсупов
5
Каряка
19
Соболев
90
Смолов
26
Отставнов
60
Зубарев
20
Сергеев
20
Сергеев
60
Зубарев
15
Пуцко
44
Фадеев
44
Фадеев
15
Пуцко
4
Савичев
88
Киреев
88
Киреев
4
Савичев
7
Козлов
10
Федчук
10
Федчук
7
Козлов
52
Леонтьев
13
Обухов
13
Обухов
52
Леонтьев
5
Каряка
19
Акопян
19
Акопян
5
Каряка
13
Еремеев
88
Валов
88
Валов
13
Еремеев
24
Епуряну
5
Мьюшкович
5
Мьюшкович
24
Епуряну
26
Отставнов
20
Шпырев
20
Шпырев
26
Отставнов
5
Евсеев
19
Рыховский
19
Рыховский
5
Евсеев
90
Смолов
28
Ротенберг
28
Ротенберг
90
Смолов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Динамо (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Динамо (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
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2 : 2
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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