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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кубань (мол)
Зенит (мол) - Кубань (мол): обзор матча 21 июня 2011
Зенит (мол)
21.06.2011, вторник, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
3 : 0
Завершен
Кубань (мол)
51'
Д. Терентьев
68'
П. Шувалов
71'
М. Батов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кубань (мол)
+1
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
К. Халваши
Замена
А. Карибов
️️️️
Р. Слинько
Замена
Э. Байчора
️️️️
Б. Карюкин
Желтая карточка
С. Костин
Замена
В. Зинков
️️️️
С. Петров
Замена
А. Манюков
️️️️
Н. Бочаров
Замена
В. Сиротов
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 3:0!
М. Батов
Желтая карточка
М. Батов
Замена
М. Малыш
️️️️
Е. Курдус
ГОЛ! 2:0!
П. Шувалов
Замена
Е. Касьянов
️️️️
А. Секрет
ГОЛ! 1:0!
Д. Терентьев
Замена
П. Шувалов
️️️️
С. Цыганов
Замена
М. Батов
️️️️
С. Мурихин
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Зенит (мол)
43
Денис Терентьев
ПЗ
2
Александр Манюков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
60
Павел Шувалов
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
4-4-2
1
Зайцев
3
Костин
0
Пеньяилильо
88
Телегин
98
Петров
33
Мурихин
77
Петров
23
Каюков
34
Бочаров
10
Матяш
9
Цыганов
3-5-1-1
85
Карюкин
75
Дрампов
15
Князев
73
Ковальчук
27
Нестеренко
5
Халваши
73
Курдус
69
Гаглоев
92
Слинько
52
Лобкарев
19
Секрет
9
Цыганов
60
Шувалов
60
Шувалов
9
Цыганов
10
Матяш
37
Сиротов
37
Сиротов
10
Матяш
34
Бочаров
2
Манюков
2
Манюков
34
Бочаров
77
Петров
43
Терентьев
43
Терентьев
77
Петров
98
Петров
5
Зинков
5
Зинков
98
Петров
33
Мурихин
17
Батов
17
Батов
33
Мурихин
73
Курдус
17
Малыш
17
Малыш
73
Курдус
92
Слинько
22
Карибов
22
Карибов
92
Слинько
19
Секрет
91
Касьянов
91
Касьянов
19
Секрет
5
Халваши
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
5
Халваши
85
Карюкин
1
Байчора
1
Байчора
85
Карюкин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Анатолий Давыдов
5
Аркадий Калайджян
ЦП
Остались в запасе
Остались в запасе
5
Аркадий Калайджян
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Кубань (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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