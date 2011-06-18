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май 2011
июнь 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 14 тур
Динамо
3 : 0
Томь
Матч завершен
Амкар-Пермь
0 : 0
Анжи
Матч завершен
Волга
0 : 2
Зенит
Матч завершен
Ахмат
2 : 0
Крылья Советов
Матч завершен
Спартак-Нальчик
0 : 2
ЦСКА
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Краснодар
Матч завершен
Локомотив
0 : 2
Спартак
Матч завершен
Ростов
1 : 3
Рубин
Матч завершен
Чемпионат Европы. Сборные до 21 года 2011, 3 тур
Исландия (мол.)
3 : 1
Матч завершен
3 : 0
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 10 тур
Носта
0 : 1
Челябинск
Матч завершен
Уфа
0 : 0
Химик
Матч завершен
Динамо Киров
2 : 2
Рубин-2
Матч завершен
Сызрань-2003
0 : 0
Матч завершен
Волга
1 : 0
Тюмень
Матч завершен
США. МЛС 2011
Канзаc Сити
1 : 0
Сан-Хосе
Матч завершен