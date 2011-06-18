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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар: обзор матча 18 июня 2011
Кубань (ЛФЛ)
18.06.2011, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
72'
Н. Дринчич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Желтая карточка
М. Нэ
+3
+2
Желтая карточка
Е. Городов
Замена
Р. Бугаев
️️️️
М. Жавнерчик
+1
Вторая желтая
И. Армаш
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Татарчук
Желтая карточка
Д. Варга
Замена
С. Давыдов
️️️️
А. Тлисов
ГОЛ! 0:1!
Н. Дринчич
Замена
Н. Марков
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
А. Козлов
Пенальти не реализован!
Л. Траоре
Замена
Г. Букур
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
В. Кулик
Красная карточка
Н. Тубич
Желтая карточка
И. Армаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
40
Дачиан Варга
ЛВ
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
16
Марко Нэ
АП
6
Давид Цораев
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Никола Дринчич
ОП
24
Александр Кульчий
ОП
84
Роман Воробьев
АП
50
Владимир Татарчук
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Михаил Комков
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-2-3-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
5
Армаш
14
Рогочий
34
Козлов
55
Кулик
8
Тлисов
40
Варга
16
Нэ
6
Цораев
90
Траоре
4-2-3-1
1
Городов
22
Враньеш
25
Амисулашвили
4
Тубич
33
Анджелкович
18
Дринчич
24
Кульчий
50
Татарчук
84
Воробьев
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
15
Жавнерчик
8
Бугаев
8
Бугаев
15
Жавнерчик
6
Цораев
11
Букур
11
Букур
6
Цораев
8
Тлисов
10
Давыдов
10
Давыдов
8
Тлисов
84
Воробьев
13
Марков
13
Марков
84
Воробьев
50
Татарчук
21
Ерохин
21
Ерохин
50
Татарчук
14
Мовсисян
2
Гогниев
2
Гогниев
14
Мовсисян
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
15
Иван Князев
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
35
Алексей Безгласный
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
35
Алексей Безгласный
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
А. Харламов (Тюмень)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Кубань
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