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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 18 июня 2011
Локомотив
18.06.2011, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
44'
Джано
45+2'
Родри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
+4
Замена
П. Яковлев
️️️️
К. Комбаров
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Джано
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Кариока
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
А. Дикань
Замена
А. Фильцов
️️️️
Д. Сычев
Красная карточка
Гилерме
Замена
Д. Лоськов
️️️️
С. Ибричич
+2
ГОЛ! 0:2!
Родри
Пас отдал
Д. Комбаров
ГОЛ! 0:1!
Джано
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
Р. Шишкин
Желтая карточка
М. Оздоев
11'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
9
Сенияд Ибричич
АП
6
Дмитрий Торбинский
ПВ
11
Майкон
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
7
Джано
ЛП
7
Александр Шешуков
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Кариока
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-2-3-1
1
Гилерме
55
Янбаев
33
Илич
4
Дюрица
49
Шишкин
21
Оздоев
88
Глушаков
0
Сычев
9
Ибричич
6
Торбинский
11
Майкон
4-4-2
31
Дикань
18
Паршивлюк
92
Брызгалов
80
Родри
23
Комбаров
9
Комбаров
7
Шешуков
8
Махмудов
7
Джано
11
Веллитон
22
Дзюба
0
Сычев
1
Фильцов
1
Фильцов
0
Сычев
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Гатагов
6
Торбинский
9
Ибричич
10
Лоськов
10
Лоськов
9
Ибричич
7
Джано
30
Кудряшов
30
Кудряшов
7
Джано
8
Махмудов
5
Кариока
5
Кариока
8
Махмудов
9
Комбаров
91
Яковлев
91
Яковлев
9
Комбаров
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Спартак
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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