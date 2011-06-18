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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 18 июня 2011
Ростов
18.06.2011, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Рубин
51'
Д. Кириченко (П)
13'
И. Лебеденко
82'
А. Рязанцев
89'
С. Кисляк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
+2
Замена
А. Джалилов
️️️️
А. Рязанцев
ГОЛ! 1:3!
С. Кисляк
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
К. Салата
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 1:2!
А. Рязанцев
Пас отдал
И. Лебеденко
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Т. Калачев
Замена
П. Немов
️️️️
О. Кузьмин
Травма
О. Кузьмин
Замена
А. Кулеша
️️️️
Д. Кириченко
Желтая карточка
А. Коченков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кириченко
Желтая карточка
С. Кисляк
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
А. Прошин
Желтая карточка
С. Боккетти
15'
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Дядюн
14'
Травма
В. Дядюн
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Лебеденко
Желтая карточка
Д. Маляка
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
15
Иван Живанович
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
17
Алексей Ребко
ОП
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
19
Драган Блатняк
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Лютый
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
27
Сергей Харламов
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-2-3-1
1
Коченков
15
Живанович
19
Салата
77
Прошин
15
Маляка
17
Ребко
8
Гацкан
10
Григорьев
19
Блатняк
2
Калачев
10
Кириченко
4-2-2-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
16
Боккетти
44
Навас
14
Ансальди
10
Натхо
15
Кисляк
7
Рязанцев
0
Быстров
17
Дядюн
10
Лебеденко
10
Кириченко
2
Кулеша
2
Кулеша
10
Кириченко
77
Прошин
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
77
Прошин
2
Калачев
19
Байрамян
19
Байрамян
2
Калачев
7
Рязанцев
10
Джалилов
10
Джалилов
7
Рязанцев
23
Кузьмин
5
Немов
5
Немов
23
Кузьмин
17
Дядюн
13
Медведев
13
Медведев
17
Дядюн
Остались в запасе
Ростов
Рубин
27
Сергей Харламов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
30
Александр Соловьев
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Лютый
23
Руслан Махмутов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
27
Сергей Харламов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
30
Александр Соловьев
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
Остались в запасе
23
Руслан Махмутов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Владимир Лютый
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Рубин
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
А. Кобзев
Р. Деушев (оба - Москва)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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