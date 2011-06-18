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Спартак-Нальчик - ЦСКА
Спартак-Нальчик - ЦСКА: обзор матча 18 июня 2011
Спартак-Нальчик
18.06.2011, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
18'
С. Думбия
65'
С. Игнашевич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - ЦСКА
Замена
Секу
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
В. Лав
Травма
К. Берхамов
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
Замена
К. Берхамов
️️️️
Д. Сирадзе
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Игнашевич
Замена
А. Гошоков
️️️️
И. Портнягин
Замена
З. Тошич
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
С. Думбия
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Леандро
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
4-4-2
30
Отто
71
Багаев
20
Джудович
91
Куликов
27
Лебедев
5
Пилипчук
14
Захирович
11
Концедалов
31
Леандро
97
Портнягин
8
Сирадзе
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
3
Хонда
20
Алдонин
66
Дзагоев
10
Мамаев
22
Думбия
19
Вагнер Лав
8
Сирадзе
7
Берхамов
7
Берхамов
8
Сирадзе
97
Портнягин
19
Гошоков
19
Гошоков
97
Портнягин
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
66
Дзагоев
26
Секу
26
Секу
66
Дзагоев
22
Думбия
18
Тошич
18
Тошич
22
Думбия
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
ЦСКА
13
Александр Щаницин
АП
1
Антон Антипов
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
21
Богдан Милич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Сергей Чепчугов
ВР
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
1
Антон Антипов
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
21
Богдан Милич
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак-Нальчик - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:30 (прямая) "Россия 2" 18:40 (прямая)
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