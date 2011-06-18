Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Томь
Динамо - Томь: обзор матча 18 июня 2011
Динамо
18.06.2011, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Томь
27'
А. Самедов
38'
К. Кураньи
44'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Томь
Желтая карточка
М. Ломич
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Сапета
Травма
Л. Уилкшир
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Замена
К. Ковальчук
️️️️
М. Канунников
Замена
А. Харитонов
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
Д. Смирнов
️️️️
К. Нам Иль
ГОЛ! 3:0!
А. Кокорин
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Воронин
Желтая карточка
Л. Уилкшир
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
Пас отдал
А. Воронин
20'
Желтая карточка
А. Ботвиньев
13'
Желтая карточка
К. Нам Иль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛВ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
72
Павел Голышев
АП
87
Евгений Стариков
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
4-3-3
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
41
Сапета
20
Семшов
19
Самедов
9
Кокорин
22
Кураньи
0
Воронин
4-2-3-1
62
Ботвиньев
35
Гультяев
37
Йокич
34
Сабитов
55
Скобляков
32
Баляйкин
55
Ким Нам Иль
87
Стариков
72
Голышев
32
Баженов
99
Канунников
41
Сапета
19
Ропотан
19
Ропотан
41
Сапета
0
Воронин
8
Мисимович
8
Мисимович
0
Воронин
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
55
Ким Нам Иль
24
Смирнов
24
Смирнов
55
Ким Нам Иль
32
Баженов
83
Харитонов
83
Харитонов
32
Баженов
99
Канунников
8
Ковальчук
8
Ковальчук
99
Канунников
Остались в запасе
Динамо
Томь
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:10 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Томь
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
23
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
12
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
23
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
12
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+