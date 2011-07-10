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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 10 июля 2011
Черноморец
10.07.2011, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
46'
М. Пиццелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
+1
Замена
К. Мкртчян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
Н. Морозюк
️️️️
В. Иванко
Замена
Соарес
️️️️
В. Димитров
Замена
Б. Тащи
️️️️
С. Политыло
Замена
А. Диденко
️️️️
И. Цыгырлаш
Желтая карточка
Д. Васин
Замена
А. Каськов
️️️️
Л. Бурдужан
ГОЛ! 0:1!
М. Пиццелли
Пас отдал
В. Иванко
Желтая карточка
Р. Фернандеш
17'
Желтая карточка
В. Димитров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
80
Борис Тащи
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
43
Павел Грищенко
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Марио Джуровски
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
3-2-1-1-3
44
Паст
35
Соляник
2
Ковальчук
16
Шиманек
77
Кутас
22
Зубейко
89
Политыло
6
Сетти
39
Васин
31
Бурдужан
22
Цыгырлаш
3-5-1-1
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
4
Воловик
9
Пиццелли
10
Лазич
8
Казарян
84
Голайдо
10
Фернандеш
18
Димитров
19
Иванко
89
Политыло
80
Тащи
80
Тащи
89
Политыло
31
Бурдужан
30
Каськов
30
Каськов
31
Бурдужан
22
Цыгырлаш
9
Диденко
9
Диденко
22
Цыгырлаш
19
Иванко
6
Морозюк
6
Морозюк
19
Иванко
9
Пиццелли
19
Мкртчян
19
Мкртчян
9
Пиццелли
18
Димитров
17
Соарес
17
Соарес
18
Димитров
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
43
Павел Грищенко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
Остались в запасе
43
Павел Грищенко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Черноморец - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Спартак
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