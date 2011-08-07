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Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 07 августа 2011
Локомотив
07.08.2011, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
+1
Замена
Е. Савин
️️️️
Н. Печник
Желтая карточка
И. Цаллагов
Замена
А. Минченков
️️️️
Т. Бурлак
Желтая карточка
П. Яковлев
Травма
Я. Дюрица
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Торбинский
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Лоськов
Замена
В. Приёмов
️️️️
А. Бобер
Замена
С. Петров
️️️️
А. Соснин
Травма
Д. Лоськов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
11
Майкон
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
8
Антон Бобер
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Крылья Советов
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
4-5-1
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
90
Бурлак
49
Шишкин
6
Торбинский
21
Оздоев
88
Глушаков
10
Лоськов
11
Майкон
0
Сычев
3-1-4-1-1
16
Веремко
79
Джорджевич
0
Таранов
24
Генев
15
Цаллагов
84
Воробьев
33
Короман
23
Соснин
8
Бобер
91
Яковлев
11
Печник
6
Торбинский
9
Ибричич
9
Ибричич
6
Торбинский
10
Лоськов
11
Обинна
11
Обинна
10
Лоськов
90
Бурлак
10
Минченков
10
Минченков
90
Бурлак
23
Соснин
98
Петров
98
Петров
23
Соснин
8
Бобер
80
Приёмов
80
Приёмов
8
Бобер
11
Печник
99
Савин
99
Савин
11
Печник
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Алексей Харламов (Тюмень)
Делегат:
Юрий Мишин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+Наш Футбол" 19:45 (прямая)
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