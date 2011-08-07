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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ренн
Дижон - Ренн: обзор матча 07 августа 2011
Дижон
07.08.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 5
Завершен
Ренн
45'
Б. Жовиаль
34'
В. Уго Монтаньо
36'
Ж. Фере
50'
А. Букари
75'
К. Мангане
85'
А. Теттей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ренн
Желтая карточка
Д. Бойе
ГОЛ! 1:5!
А. Теттей
Замена
А. Теттей
️️️️
А. Букари
ГОЛ! 1:4!
К. Мангане
Пас отдал
Ж. Фере
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Т. Думбия
Замена
Р. Касерес
️️️️
Э. Ботик
Замена
К. Манданн
️️️️
Г. Тиль
Замена
Д. Мацуи
️️️️
Т. Жуэрбер
Пенальти не реализован!
Г. Тиль
Замена
Д. Бойе
️️️️
Ж. Кана-Бийик
ГОЛ! 1:3!
А. Букари
Желтая карточка
Э. Ботик
ГОЛ! 1:2!
Б. Жовиаль
Желтая карточка
С. Полье
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фере
Пас отдал
В. Уго Монтаньо
ГОЛ! 0:1!
В. Уго Монтаньо
Пас отдал
А. Букари
Пенальти не реализован!
Ж. Фере
Желтая карточка
Ю. Санкаре
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Жан-Даниэль Падовани
ВР
25
Стивен Полье
ЦЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Томас Жуэрбер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
8
Грегори Тиль
ЦФ
9
Брайс Жовиаль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Дижон
16
Баба Чагуни
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
26
Лесли Малуда
ЦП
7
Флорен Беренге
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
4-3-3
1
Падовани
25
Полье
4
Мейте
18
Супрайен
5
Диалло
10
Жуэрбер
13
Санкаре
10
Корнье
11
Ботик
9
Жовиаль
8
Тиль
4-1-3-2
56
Костиль
28
Теофил-Катерин
12
Мангане
27
Кана-Бийик
29
Данзе
6
М'Вила
3
Думбия
25
Фере
11
Питройпа
31
Монтаньо
12
Букари
11
Ботик
15
Касерес
15
Касерес
11
Ботик
10
Жуэрбер
28
Мацуи
28
Мацуи
10
Жуэрбер
8
Тиль
12
Манданн
12
Манданн
8
Тиль
27
Кана-Бийик
21
Бойе
21
Бойе
27
Кана-Бийик
3
Думбия
40
Манджек
40
Манджек
3
Думбия
12
Букари
6
Теттей
6
Теттей
12
Букари
Остались в запасе
Дижон
Ренн
26
Лесли Малуда
ЦП
16
Баба Чагуни
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Флорен Беренге
ЦП
Главный тренер
Патрис Картерон
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
26
Лесли Малуда
ЦП
16
Баба Чагуни
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Флорен Беренге
ЦП
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Патрис Картерон
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Дижон - Ренн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Гастон Жерар
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