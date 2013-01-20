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    Патрис Картерон

    Тренер
    Имя Патрис
    Фамилия Картерон
    Гражданство Франция
    Дата рождения 30 июля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мали 6 2 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.01.2013 Мали 1 : 0 Нигер
    24.01.2013 Гана 1 : 0 Мали
    28.01.2013 ДР Конго 1 : 1 Мали
    02.02.2013 ЮАР 1(1) : 1(3) Мали
    06.02.2013 Мали 1 : 4 Нигерия
    09.02.2013 Мали 3 : 1 Гана
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