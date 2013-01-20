Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Патрис Картерон - статистика

    Тренер
    Имя Патрис
    Фамилия Картерон
    Гражданство Франция
    Дата рождения 30 июля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мали 6 2 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.01.2013 Мали 1 : 0 Нигер
    24.01.2013 Гана 1 : 0 Мали
    28.01.2013 ДР Конго 1 : 1 Мали
    02.02.2013 ЮАР 1(1) : 1(3) Мали
    06.02.2013 Мали 1 : 4 Нигерия
    09.02.2013 Мали 3 : 1 Гана
    • Читайте нас: 