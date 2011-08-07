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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 07 августа 2011
Майнц
07.08.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Байер
32'
С. Аллагуи
86'
О. Топрак (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
А. Иваншиц
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
О. Топрак
Желтая карточка
Л. Бендер
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Р. Аугусто
Желтая карточка
Н. Бунгерт
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
З. Штибер
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
С. Рольфес
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Б. Свенссон
Желтая карточка
Р. Аугусто
ГОЛ! 1:0!
С. Аллагуи
Желтая карточка
Б. Свенссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-5-1-1
33
Мюллер
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
8
Полански
10
Штибер
23
Иваншиц
31
Риссе
33
Калиджиури
19
Сото
9
Аллагуи
3-2-4-1
13
Гифер
5
Швааб
21
Топрак
7
Райнарц
8
Бендер
3
Кадлец
7
Аугусто
6
Рольфес
20
Шюррле
33
Сэм
9
Дердийок
2
Свенссон
26
Бунгерт
26
Бунгерт
2
Свенссон
23
Иваншиц
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
23
Иваншиц
10
Штибер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Штибер
6
Рольфес
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
6
Рольфес
7
Аугусто
11
Кисслинг
11
Кисслинг
7
Аугусто
Остались в запасе
Майнц
Байер
28
Кристиан Веткло
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Майнц - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Мева Арена
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