Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 07 августа 2011
Ахмат
07.08.2011, воскресенье, 19:15
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 4
Завершен
Спартак
20'
Ш. Асильдаров
35'
Маурисио
51'
Д. Комбаров (П)
76'
Ари
90+5'
А. Дзюба
90+9'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
+9
ГОЛ! 2:4!
Веллитон
Пас отдал
А. Дзюба
+7
Замена
М. Сухи
️️️️
Н. Пареха
+6
Желтая карточка
М. Сухи
+5
ГОЛ! 2:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Веллитон
Замена
Джано
️️️️
Д. Де Зеув
ГОЛ! 2:2!
Ари
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
З. Хаймович
️️️️
М. Йиранек
Замена
А. Козлов
️️️️
Е. Макеев
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
А. Павленко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Комбаров
Замена
Я. Годзюр
️️️️
Л. Гвазава
Красная карточка
С. Джанаев
Желтая карточка
Благо
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
Желтая карточка
Л. Гвазава
ГОЛ! 2:0!
Маурисио
Желтая карточка
М. Рохо
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
20'
18'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Адлан Кацаев
ЛВ
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
АП
6
Леван Гвазава
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-1-3-1
35
Джанаев
14
Зенге
5
Феррейра
25
Йиранек
40
Уциев
8
Маурисио
40
Благо
10
Кацаев
8
Павленко
6
Гвазава
9
Асильдаров
4-2-1-3
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
5
Рохо
9
Комбаров
5
Кариока
6
Де Зеув
23
Комбаров
39
Ари
11
Веллитон
22
Дзюба
6
Гвазава
31
Годзюр
31
Годзюр
6
Гвазава
25
Йиранек
4
Хаймович
4
Хаймович
25
Йиранек
8
Павленко
25
Эссаме
25
Эссаме
8
Павленко
2
Пареха
17
Сухи
17
Сухи
2
Пареха
6
Де Зеув
7
Джано
7
Джано
6
Де Зеув
34
Макеев
7
Козлов
7
Козлов
34
Макеев
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ахмат - Спартак
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Спартак
«Спартак» готов продать недовольного легионера за 25-30 миллионов
19:31
9
Глушаков оценил второе удаление Максименко за месяц
17:16
1
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
09:49
5
Бубнов покатался на майбахе
09:17
11
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
«Спартак» готов продать недовольного легионера за 25-30 миллионов
19:31
9
Глушаков оценил второе удаление Максименко за месяц
17:16
1
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
09:49
5
Бубнов покатался на майбахе
09:17
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+