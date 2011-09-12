Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2011
сентябрь 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 23 тур
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2011/2012), 27 тур
0 : 3
Балтика
Тех. поражение
Енисей
1 : 2
Торпедо Вл
Матч завершен
Черноморец
0 : 0
Торпедо
Матч завершен
Сибирь
1 : 1
Матч завершен
Оренбург
1 : 3
Волгарь
Матч завершен
Урал
0 : 0
Матч завершен
Факел
1 : 3
Луч
Матч завершен
Динамо Бр
1 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Шинник
0 : 1
Мордовия
Матч завершен
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
Испания. Примера (2011/2012), 3 тур
Малага
4 : 0
Гранада
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 1 тур
Фенербахче
1 : 0
Ордуспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 8 тур
Орхус
4 : 2
Мидтьюлланд
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 4 тур
Академика
4 : 0
Насьональ
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 6 тур
Спарта
4 : 1
Виктория Жижков
Матч завершен