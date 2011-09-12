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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Торпедо Вл
Енисей - Торпедо Вл: обзор матча 12 сентября 2011
Енисей
12.09.2011, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо Вл
56'
И. Шевченко
9'
С. Дубровин
61'
А. Гацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Торпедо Вл
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Делькин
Замена
С. Лужков
️️️️
А. Ковалев
Желтая карточка
А. Фатуллаев
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
С. Дубровин
Замена
А. Кучук
️️️️
Э. Гаурачс
ГОЛ! 1:2!
А. Гацко
Замена
П. Втюрин
️️️️
С. Игнатьев
Замена
Р. Сурнев
️️️️
И. Шевченко
ГОЛ! 1:1!
И. Шевченко
Пас отдал
Э. Гаурачс
Замена
И. Каратыгин
️️️️
С. Цуканов
Желтая карточка
С. Цуканов
ГОЛ! 0:1!
С. Дубровин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Алексей Базанов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
4-2-1-3
88
Синицын
22
Ковалев
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
9
Лешонок
99
Шевченко
9
Гаурачс
11
Базанов
3-2-3-2
24
Чилюшкин
33
Гермашов
6
Беляев
39
Цуканов
13
Шалин
22
Дубровин
7
Зинин
15
Зимарев
27
Игнатьев
17
Гацко
90
Делькин
22
Ковалев
19
Лужков
19
Лужков
22
Ковалев
9
Гаурачс
30
Кучук
30
Кучук
9
Гаурачс
99
Шевченко
2
Сурнев
2
Сурнев
99
Шевченко
39
Цуканов
15
Каратыгин
15
Каратыгин
39
Цуканов
22
Дубровин
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
22
Дубровин
90
Делькин
9
Малышев
9
Малышев
90
Делькин
27
Игнатьев
23
Втюрин
23
Втюрин
27
Игнатьев
Остались в запасе
Енисей
Торпедо Вл
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
81
Антон Лунин
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
8
Иван Семенов
ПП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Остались в запасе
81
Антон Лунин
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
8
Иван Семенов
ПП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Енисей - Торпедо Вл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
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