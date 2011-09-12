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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Ахмат - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 12 сентября 2011
Ахмат
12.09.2011, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
30'
Ш. Асильдаров
27'
Л. Траоре (П)
54'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Лоло
Замена
А. Кобенко
️️️️
А. Кацаев
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
М. Комков
️️️️
Д. Варга
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
И. Лоло
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
А. Павленко
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Ф. Кубик
Замена
Х. Ксавьер Зенге
️️️️
А. Феррейра
ГОЛ! 1:2!
Л. Траоре
Пас отдал
А. Беленов
ГОЛ! 1:1!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
Ж. Лежар
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Траоре
Желтая карточка
А. Феррейра
Желтая карточка
А. Тлисов
Желтая карточка
Д. Ятченко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЛП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
30
Жонатан Лежар
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
40
Дачиан Варга
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
55
Владислав Кулик
ПП
7
Франтишек Кубик
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
4-4-2
35
Джанаев
33
Ятченко
5
Феррейра
25
Йиранек
8
Омельянчук
6
Гвазава
40
Благо
8
Павленко
10
Кацаев
9
Асильдаров
30
Лежар
4-4-2
31
Беленов
34
Козлов
26
Зелао
5
Армаш
5
Лоло
55
Кулик
8
Тлисов
16
Нэ
40
Варга
90
Траоре
7
Кубик
5
Феррейра
14
Зенге
14
Зенге
5
Феррейра
10
Кацаев
20
Кобенко
20
Кобенко
10
Кацаев
8
Павленко
9
Садаев
9
Садаев
8
Павленко
7
Кубик
8
Бугаев
8
Бугаев
7
Кубик
5
Лоло
10
Фидлер
10
Фидлер
5
Лоло
40
Варга
10
Комков
10
Комков
40
Варга
Остались в запасе
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
98
Александр Будаков
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев
Александр Кудрявцев
Резервный судья:
Алексей Матюнин
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:10 (прямая)
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