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сентябрь 2011
октябрь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 23 тур
Алания
1 : 3
Ангушт
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
СКА
2 : 0
Матч завершен
Астрахань
1 : 1
Анжи-2
Матч завершен
МИТОС
1 : 3
Ротор
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 0
Дружба
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
3 : 1
Динамо Ставрополь
Матч завершен
Армавир
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
США. МЛС 2011
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
Сан-Хосе
Матч завершен
Сиэтл
0 : 2
Филадельфия Юнион
Матч завершен