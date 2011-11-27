октябрь 2011
ноябрь 2011
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 11 тур
Испания. Примера (2011/2012), 14 тур
27 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 32 тур, группа B
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 15 тур
27 ноября, воскресенье
13:15
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
17:30
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 12 тур
27 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2011, 33 тур
27 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 14 тур
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 18 тур
27 ноября, воскресенье
15:30
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
19:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 32 тур, группа A
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 16 тур
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 17 тур
27 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 13 тур
27 ноября, воскресенье
17:30
Матч завершен
27 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2011/2012), 16 тур
Италия. Серия А (2011/2012), 13 тур
27 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 2 тур
Германия. Бундеслига (2011/2012), 14 тур
Франция. Лига 1 (2011/2012), 15 тур
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 15 тур