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    Расписание матчей 27-11-2011

    октябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 11 тур
    27 ноября, воскресенье
    00:15
    Бенфика
    1:0
    Спортинг
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Фейренсе
    2:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Жил Висенте
    2:1
    Лейрия
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:15
    Порту
    3:2
    Брага
    Матч завершен
    Испания. Примера (2011/2012), 14 тур
    27 ноября, воскресенье
    01:00
    Хетафе
    1:0
    Барселона
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Бетис
    2:3
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:00
    Леванте
    4:0
    Спортинг
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    21:00
    Мальорка
    2:1
    Расинг
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    21:00
    Эспаньол
    1:2
    Осасуна
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    22:45
    Атлетик
    0:1
    Гранада
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2011/2012), 32 тур, группа B
    27 ноября, воскресенье
    12:00
    Томь
    0:0
    Краснодар
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    14:15
    Ростов
    1:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 15 тур
    27 ноября, воскресенье
    13:15
    Виктория Жижков
    0:1
    Словацко
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    17:30
    Теплице
    2:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:00
    Млада Болеслав
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Пршибрам
    2:1
    Виктория
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Сигма
    0:2
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2011/2012), 12 тур
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Эскишехирспор
    3:2
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Истанбул Башакшехир
    3:1
    Газиантепспор
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Манисаспор
    1:0
    Кайсериспор
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    21:00
    Трабзонспор
    0:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2011, 33 тур
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Динамо-Брест
    1:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Динамо
    3:4
    Минск
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Днепр
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Нафтан
    1:2
    Белшина
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Неман
    0:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:00
    Шахтер
    4:0
    Гомель
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2011/2012), 14 тур
    27 ноября, воскресенье
    15:30
    Ваалвейк
    1:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    15:30
    Экселсиор
    1:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    17:30
    НЕК
    0:3
    Аякс
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:30
    Твенте
    0:0
    Витесс
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 18 тур
    27 ноября, воскресенье
    15:30
    Александрия
    1:0
    Заря
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:30
    Арсенал
    0:1
    Черноморец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2011/2012), 32 тур, группа A
    27 ноября, воскресенье
    16:30
    Зенит
    2:1
    Локомотив
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:30
    Анжи
    2:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 16 тур
    27 ноября, воскресенье
    16:45
    Килмарнок
    1:0
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Дания. Супер-Лига (2011/2012), 17 тур
    27 ноября, воскресенье
    17:00
    Силькеборг
    1:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:00
    Сендерийск
    3:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    19:00
    Копенгаген
    2:1
    Кеге
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    21:00
    Ольборг
    0:2
    Орхус
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 13 тур
    27 ноября, воскресенье
    17:30
    Суонси
    0:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Ливерпуль
    1:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2011/2012), 16 тур
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Штурм
    3:1
    Адмира
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2011/2012), 13 тур
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Палермо
    2:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Сиена
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Кальяри
    1:1
    Болонья
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Чезена
    2:0
    Дженоа
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    23:45
    Милан
    4:0
    Кьево
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 2 тур
    27 ноября, воскресенье
    18:00
    Карпаты
    0:5
    Шахтер
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2011/2012), 14 тур
    27 ноября, воскресенье
    18:30
    Вердер
    2:0
    Штутгарт
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:30
    Майнц
    3:2
    Бавария
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2011/2012), 15 тур
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Осер
    0:3
    Лион
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    20:00
    Лорьян
    1:0
    Ницца
    Матч завершен
    27 ноября, воскресенье
    23:59
    Марсель
    3:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 15 тур
    27 ноября, воскресенье
    21:00
    Гент
    2:0
    Генк
    Матч завершен
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