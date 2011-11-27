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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Интер
Сиена - Интер: обзор матча 27 ноября 2011
Сиена
27.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Интер
90'
Л. Кастаньос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Интер
Вторая желтая
Ф. Бриенца
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Кастаньос
Пас отдал
Т. Мотта
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Д. Милито
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Ф. Бриенца
Замена
П. Гонсалес
️️️️
М. Ларрондо
Замена
Ф. Больцони
️️️️
А. Гацци
Замена
Режиналдо
️️️️
Э. Калайо
Замена
Ж. Оби
️️️️
Р. Альварес
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
К. Терци
15'
Желтая карточка
А. Раноккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
2
Роберто Витьелло
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
14
Алессандро Гацци
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
6
Анжело
ПП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-4-1-1
23
Бркич
2
Витьелло
13
Россеттини
36
Дель Гроссо
19
Терци
70
Маннини
10
Д'Агостино
20
Бриенца
14
Гацци
9
Ларрондо
16
Калайо
4-4-2
20
Сезар
4
Дзанетти
6
Самуэль
13
Раноккия
5
Нагатомо
5
Станкович
8
Мотта
91
Камбьяссо
11
Альварес
11
Паццини
9
Сарате
14
Гацци
19
Больцони
19
Больцони
14
Гацци
9
Ларрондо
18
Гонсалес
18
Гонсалес
9
Ларрондо
16
Калайо
91
Режиналдо
91
Режиналдо
16
Калайо
11
Альварес
10
Оби
10
Оби
11
Альварес
91
Камбьяссо
22
Милито
22
Милито
91
Камбьяссо
9
Сарате
9
Кастаньос
9
Кастаньос
9
Сарате
Остались в запасе
Сиена
Интер
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
6
Анжело
ПП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Сиена - Интер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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