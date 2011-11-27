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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 27 ноября 2011
Марсель
27.11.2011, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 0
Завершен
ПСЖ
8'
Л. Реми
64'
М. Амалфитано
81'
А. Айю
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
ГОЛ! 3:0!
А. Айю
Пас отдал
М. Амалфитано
Замена
Сеара
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Ш. Каборе
️️️️
С. Мбиа
ГОЛ! 2:0!
М. Амалфитано
Пас отдал
Ж. Айю
Замена
Б. Шейру
️️️️
Л. Гонсалес
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
М. Бодмер
️️️️
Х. Пасторе
Замена
М. Эрдинг
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
Ж. Айю
Желтая карточка
М. Сахо
+2
Желтая карточка
С. Арман
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
Травма
Л. Реми
Желтая карточка
С. Мбиа
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
12
Алу Диарра
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
(К)
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-4-1-1
30
Манданда
21
Морель
63
Н'Кулу
20
Диавара
3
Аспиликуэта
12
Диарра
27
Гонсалес
25
Мбиа
31
Амалфитано
24
Айю
14
Реми
4-2-3-1
46
Сиригу
13
Жалле
12
Сахо
14
Лугано
22
Арман
8
Матюиди
22
Сиссоко
7
Менез
15
Пасторе
12
Нене
9
Гамейро
25
Мбиа
77
Каборе
77
Каборе
25
Мбиа
27
Гонсалес
8
Шейру
8
Шейру
27
Гонсалес
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
15
Пасторе
24
Бодмер
24
Бодмер
15
Пасторе
8
Матюиди
2
Сеара
2
Сеара
8
Матюиди
9
Гамейро
9
Эрдинг
9
Эрдинг
9
Гамейро
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
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