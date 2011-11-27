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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Краснодар
Томь - Краснодар: обзор матча 27 ноября 2011
Томь
27.11.2011, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 32 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Краснодар
Замена
Н. Баженов
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
А. Амисулашвили
️️️️
Е. Шипицин
Замена
Е. Савин
️️️️
К. Погребняк
Желтая карточка
О. Дананае
Замена
И. Пикущак
️️️️
О. Марцваладзе
Желтая карточка
О. Марцваладзе
Замена
А. Михеев
️️️️
О. Самсонов
Замена
Р. Нахушев
️️️️
С. Скобляков
Желтая карточка
И. Усминский
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
83
Александр Харитонов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
20
Отар Марцваладзе
АП
36
Олег Самсонов
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
20
Илья Протасов
ЦП
9
Денис Лактионов
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
55
Скобляков
4
Воронов
3
Сосновский
18
Дананае
32
Баляйкин
83
Харитонов
34
Сабитов
7
Бояринцев
9
Погребняк
99
Канунников
4-2-3-1
1
Усминский
30
Кудряшов
4
Тубич
14
Мартынович
33
Анджелкович
26
Абреу
25
Шипицин
36
Самсонов
20
Марцваладзе
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
55
Скобляков
55
Нахушев
55
Нахушев
55
Скобляков
7
Бояринцев
32
Баженов
32
Баженов
7
Бояринцев
9
Погребняк
99
Савин
99
Савин
9
Погребняк
25
Шипицин
25
Амисулашвили
25
Амисулашвили
25
Шипицин
36
Самсонов
90
Михеев
90
Михеев
36
Самсонов
20
Марцваладзе
10
Пикущак
10
Пикущак
20
Марцваладзе
Остались в запасе
Томь
Краснодар
20
Илья Протасов
ЦП
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
33
Валерий Климов
ПП
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
20
Илья Протасов
ЦП
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Томь - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 11:40 (прямая)
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