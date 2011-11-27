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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Спортинг
Леванте - Спортинг: обзор матча 27 ноября 2011
Леванте
27.11.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 0
Завершен
Спортинг
20'
Х. Баркеро
47'
Вальдо
52'
А. Коне
62'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Спортинг
Замена
К. Аранда
️️️️
Х. Баркеро
Замена
Д. Суарес
️️️️
Р. Канелья
Замена
Р. Суарес
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
Х. Баркеро
Желтая карточка
Н. Ново
Замена
П. Лопес
️️️️
Нано
ГОЛ! 4:0!
А. Коне
Замена
Г. Сангой
️️️️
Д. Баррал
Замена
Н. Ново
️️️️
А. Ривера
ГОЛ! 3:0!
А. Коне
Пас отдал
Ф. Фаринос
ГОЛ! 2:0!
Вальдо
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
Х.
Желтая карточка
А. Ботиа
ГОЛ! 1:0!
Х. Баркеро
Пас отдал
А. Коне
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
8
Оскар Трехо
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
15
Фаринос
25
Торрес
20
Хуанлу
9
Баркеро
23
Вальдо
2
Коне
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Канелья
4
Ботиа
14
Эрнандес
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
10
Касес
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
3
Нано
19
Лопес
19
Лопес
3
Нано
2
Коне
21
Суарес
21
Суарес
2
Коне
9
Баркеро
7
Аранда
7
Аранда
9
Баркеро
15
Канелья
22
Суарес
22
Суарес
15
Канелья
5
Ривера
10
Ново
10
Ново
5
Ривера
18
Баррал
10
Сангой
10
Сангой
18
Баррал
Остались в запасе
Леванте
Спортинг
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Леванте - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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