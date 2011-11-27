Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 27 ноября 2011
Карпаты
27.11.2011, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 5
Завершен
Шахтер
23'
Д. Коста (П)
57'
Фернандиньо (П)
63'
Е. Селезнев
65'
Е. Селезнев
75'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Шахтер
Замена
Т. Петривский
️️️️
Лукас
Замена
Дентиньо
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 0:5!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
А. Кучер
Замена
И. Озаркив
️️️️
О. Голодюк
Травма
О. Голодюк
Желтая карточка
В. Батиста
Замена
А. Гурули
️️️️
М. Кополовец
Замена
Л. Адриано
️️️️
Е. Селезнев
ГОЛ! 0:4!
Е. Селезнев
Пас отдал
В. Шевчук
ГОЛ! 0:3!
Е. Селезнев
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
О. Голодюк
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Фернандиньо
Желтая карточка
Е. Селезнев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Коста
Желтая карточка
А. Тлумак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
41
Степан Гирский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
18
Михаил Кополовец
ПВ
7
Лукас
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Александр Гурули
ЦП
9
Кристобаль
ПП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Милошевич
6
Балажиц
41
Гирский
19
Ткачук
32
Голодюк
16
Худобяк
18
Кополовец
80
Батиста
7
Лукас
4-2-1-2-1
23
Рыбка
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
27
Степаненко
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
10
Виллиан
11
Коста
11
Селезнев
7
Лукас
15
Петривский
15
Петривский
7
Лукас
32
Голодюк
43
Озаркив
43
Озаркив
32
Голодюк
18
Кополовец
9
Гурули
9
Гурули
18
Кополовец
5
Фернандиньо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
5
Фернандиньо
50
Кучер
3
Хюбшман
3
Хюбшман
50
Кучер
11
Селезнев
4
Адриано
4
Адриано
11
Селезнев
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
9
Кристобаль
ПП
Главный тренер
Павел Кучеров
30
Андрей Пятов
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
9
Кристобаль
ПП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Карпаты - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+