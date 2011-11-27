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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 27 ноября 2011
Анжи
27.11.2011, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 32 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
46'
Ш. Лахиялов
89'
С. Это'О (П)
47'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
Замена
А. Прудников
️️️️
С. Это'О
+5
Желтая карточка
К. Агаларов
+4
+4
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
К. Агаларов
️️️️
Ш. Лахиялов
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Это'О
Замена
С. Ревякин
️️️️
Г. Щенников
Красная карточка
С. Чепчугов
Травма
Б. Ангбва
Замена
Секу
️️️️
А. Цауня
Желтая карточка
Жусилей
Замена
П. Мамаев
️️️️
Е. Алдонин
ГОЛ! 1:1!
В. Лав
Пас отдал
С. Думбия
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Д. Шемберас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Жирков
АП
13
Шамиль Лахиялов
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
4-2-3-1
1
Помазан
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Ангбва
8
Жусилей
10
Ахмедов
10
Джуджак
18
Жирков
13
Лахиялов
9
Это'О
4-4-2
1
Чепчугов
14
Набабкин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
42
Щенников
66
Дзагоев
20
Алдонин
5
Шемберас
19
Цауня
22
Думбия
19
Вагнер Лав
13
Лахиялов
7
Агаларов
7
Агаларов
13
Лахиялов
9
Это'О
89
Прудников
89
Прудников
9
Это'О
42
Щенников
71
Ревякин
71
Ревякин
42
Щенников
20
Алдонин
10
Мамаев
10
Мамаев
20
Алдонин
19
Цауня
26
Секу
26
Секу
19
Цауня
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Анжи - ЦСКА
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:10 (прямая)
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