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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 27 ноября 2011
Майнц
27.11.2011, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Бавария
10'
А. Иваншиц
66'
М. Калиджиури
75'
Н. Бунгерт
56'
Д. ван Бюйтен
79'
Д. ван Бюйтен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Аллагуи
Замена
Ф. Шонхайм
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
К. Веткло
ГОЛ! 3:2!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Н. Мюллер
ГОЛ! 3:1!
Н. Бунгерт
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 2:1!
М. Калиджиури
Желтая карточка
Н. Бунгерт
ГОЛ! 1:1!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
И. Олич
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
ГОЛ! 1:0!
А. Иваншиц
Пас отдал
Н. Мюллер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
5
Давид Алаба
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Франк Рибери
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
10
Юнус Малли
АП
19
Марио Гавранович
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
30
Фатхи
2
Свенссон
3
Поспех
26
Бунгерт
14
Баумгартлингер
33
Калиджиури
9
Мюллер
23
Иваншиц
19
Сото
9
Аллагуи
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
17
Боатенг
14
Густаво
7
Рибери
8
Кроос
5
Алаба
13
Мюллер
27
Гомес
23
Иваншиц
34
Шонхайм
34
Шонхайм
23
Иваншиц
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Мюллер
9
Аллагуи
11
Уджа
11
Уджа
9
Аллагуи
17
Боатенг
13
Рафинья
13
Рафинья
17
Боатенг
14
Густаво
40
Олич
40
Олич
14
Густаво
Остались в запасе
Майнц
Бавария
33
Хайнц Мюллер
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Майнц - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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