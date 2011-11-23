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октябрь 2011
ноябрь 2011
Лига Чемпионов (2011/2012). группа G, 5 тур
Зенит
0 : 0
АПОЭЛ
Матч завершен
Шахтер
0 : 2
Порту
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012). группа H, 5 тур
БАТЭ
0 : 1
Виктория
Матч завершен
Милан
2 : 3
Барселона
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012). группа E, 5 тур
Байер
2 : 1
Челси
Матч завершен
Валенсия
7 : 0
Генк
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012). группа F, 5 тур
Марсель
0 : 1
Олимпиакос
Матч завершен
Арсенал
2 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
Италия. Кубок (2011/2012), 4 раунд
Болонья
4 : 2
Кротоне
Матч завершен
Кьево
3 : 0
Модена
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 2 тур
Селтик
2 : 1
Матч завершен