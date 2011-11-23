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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Челси
Байер - Челси: обзор матча 23 ноября 2011
Байер
23.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа E, 5 тур
2 : 1
Завершен
Челси
72'
Э. Дердийок
89'
М. Фридрих
48'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Челси
ГОЛ! 2:1!
М. Фридрих
Пас отдал
Г. Кастро
Травма
Д. Дрогба
Замена
Б. Очипка
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 1:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
А. Шюррле
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Э. Дердийок
️️️️
М. Кадлец
Замена
Алекс
️️️️
Д. Луис
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Швааб
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Д. Старридж
Желтая карточка
М. Баллак
Желтая карточка
М. Кадлец
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
18'
Травма
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ЛП
6
Симон Рольфес
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Гонсало Кастро
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Жозе Босингва
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-3-3-1
1
Лено
5
Швааб
2
Фридрих
21
Топрак
3
Кадлец
6
Рольфес
8
Бендер
33
Сэм
13
Баллак
8
Кастро
11
Кисслинг
4-3-1-2
1
Чех
20
Иванович
4
Луис
26
Терри
3
Босингва
7
Рамирес
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
64
Мата
15
Старридж
11
Дрогба
11
Кисслинг
5
Очипка
5
Очипка
11
Кисслинг
5
Швааб
20
Шюррле
20
Шюррле
5
Швааб
3
Кадлец
9
Дердийок
9
Дердийок
3
Кадлец
4
Луис
33
Алекс
33
Алекс
4
Луис
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
12
Оби Микел
14
Мейрелеш
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
Остались в запасе
Байер
Челси
13
Фабиан Гифер
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
22
Росс Тернбулл
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Байер - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эреш
Гьорги Ринг
Дополнительные помощники:
Михай Фабиан
Шандор Сабо
Резервный судья:
Жолт Сабо
Стадион:
Бай-Арена
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