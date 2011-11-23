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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Порту
Шахтер - Порту: обзор матча 23 ноября 2011
Шахтер
23.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 2
Завершен
Порту
79'
Халк
90'
Р. Рац (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Порту
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Рац
Замена
Д. Коста
️️️️
В. Кобин
Замена
Соуза
️️️️
С. Дефур
Замена
С. Варела
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
Ж. Моутинью
Желтая карточка
В. Кобин
Замена
К. Родригес
️️️️
Джалма
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Жадсон
Замена
Жадсон
️️️️
Эдуардо
Травма
Халк
Желтая карточка
Эдуардо
Желтая карточка
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Порту
1
Элтон
(К)
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Халк
АП
16
Стивен Дефур
ПВ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Соуза
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
13
Клебер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
4-3-2-1
23
Рыбка
15
Рац
44
Ракицкий
50
Кучер
14
Кобин
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
10
Виллиан
9
Эдуардо
4
Адриано
4-1-1-3-1
1
Элтон
30
Отаменди
6
Роланду
3
Майкон
2
Перейра
5
Фернандо
8
Моутинью
16
Дефур
7
Халк
23
Родригес
10
Джалма
9
Эдуардо
10
Жадсон
10
Жадсон
9
Эдуардо
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Виллиан
14
Кобин
11
Коста
11
Коста
14
Кобин
10
Джалма
7
Родригес
7
Родригес
10
Джалма
16
Дефур
5
Соуза
5
Соуза
16
Дефур
23
Родригес
18
Варела
18
Варела
23
Родригес
Остались в запасе
Шахтер
Порту
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Шахтер - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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