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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - АПОЭЛ
Зенит - АПОЭЛ: обзор матча 23 ноября 2011
Зенит
23.11.2011, среда, 21:00
Лига Чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 0
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - АПОЭЛ
+2
Желтая карточка
П. Жорже
Замена
А. Адорно
️️️️
И. Тричковски
Замена
Д. Лазович
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Замена
С. Яхич
️️️️
Аилтон
Замена
В. Быстров
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
М. Элиа
Замена
М. Элиа
️️️️
Н. Александру
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
Н. Александру
Травма
Данни
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
11
Нектариос Александру
ЛЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
23
Элиу Пинту
ОП
26
Нуну Мораиш
ОП
10
Иван Тричковски
ЦП
10
Костас Хараламбидис
(К)
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
4
Санел Яхич
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
21
Тиджани Белаид
ЦП
81
Марсиньо
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
10
Данни
20
Файзулин
11
Бухаров
4-2-3-1
78
Пардо
77
Соломоу
26
Оливейра
3
Жорже
11
Александру
23
Пинту
26
Мораиш
10
Хараламбидис
10
Тричковски
21
Мандука
9
Аилтон
18
Зырянов
34
Быстров
34
Быстров
18
Зырянов
15
Широков
27
Лазович
27
Лазович
15
Широков
11
Александру
19
Элиа
19
Элиа
11
Александру
9
Аилтон
4
Яхич
4
Яхич
9
Аилтон
10
Тричковски
21
Адорно
21
Адорно
10
Тричковски
Остались в запасе
Зенит
АПОЭЛ
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Тиджани Белаид
ЦП
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
81
Марсиньо
АП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
Остались в запасе
21
Тиджани Белаид
ЦП
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
81
Марсиньо
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Зенит - АПОЭЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Марк Борш
Резервный судья:
Марко Фритц
Делегат:
Маркус Вингенбах
Тобиас Вельц .
Стадион:
Петровский
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