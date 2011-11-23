Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Виктория
БАТЭ - Виктория: обзор матча 23 ноября 2011
БАТЭ
23.11.2011, среда, 22:00
Лига Чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
42'
М. Бакош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Виктория
Замена
Р. Ржезник
️️️️
В. Пиларж
Замена
М. Филло
️️️️
М. Петржела
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Бакош
Замена
М. Кежман
️️️️
М. Скавыш
Замена
Ф. Рудик
️️️️
А. Концевой
Желтая карточка
М. Бакош
Замена
М. Гордейчук
️️️️
А. Павлов
Желтая карточка
А. Павлов
ГОЛ! 0:1!
М. Бакош
Пас отдал
М. Петржела
Желтая карточка
Д. Быстронь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
17
Александр Павлов
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Виктория
1
Марек Чех
ВР
18
Давид Быстронь
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
БАТЭ
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Якуб Гора
АП
57
Михал Дуриш
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
4-3-1-2
30
Гутор
26
Бордачев
24
Филипенко
55
Симич
5
Юревич
25
Бага
88
Брессан
8
Володько
17
Павлов
15
Скавыш
80
Концевой
3-1-4-1-1
1
Чех
27
Райторал
8
Лимберски
18
Быстронь
10
Хорват
8
Ирачек
11
Петржела
15
Шевински
26
Коларж
11
Пиларж
23
Бакош
80
Концевой
2
Рудик
2
Рудик
80
Концевой
17
Павлов
62
Гордейчук
62
Гордейчук
17
Павлов
15
Скавыш
99
Кежман
99
Кежман
15
Скавыш
11
Пиларж
14
Ржезник
14
Ржезник
11
Пиларж
11
Петржела
7
Филло
7
Филло
11
Петржела
23
Бакош
57
Дуриш
57
Дуриш
23
Бакош
Остались в запасе
БАТЭ
Виктория
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
23
Якуб Гора
АП
33
Роман Павлик
ВР
16
Владимир Дарида
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Остались в запасе
23
Якуб Гора
АП
33
Роман Павлик
ВР
16
Владимир Дарида
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча БАТЭ - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
БАТЭ
Виктория
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Зенит» начал сотрудничество с европейским клубом
29 октября
24
Высшая лига: шансы «Арсенала» и БАТЭ на победу в матче 27-го тура
29 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+