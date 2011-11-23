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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Боруссия Д
Арсенал - Боруссия Д: обзор матча 23 ноября 2011
Арсенал
23.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
49'
Р. ван Перси
86'
Р. ван Перси
90+2'
С. Кагава
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Боруссия Д
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Кагава
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
А. Диаби
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Вермален
Замена
Й. Джуру
️️️️
Л. Косиельни
Желтая карточка
Й. Бенаюн
Желтая карточка
А. Рэмзи
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Жервиньо
Замена
Л. Барриос
️️️️
С. Кель
Желтая карточка
Т. Уолкотт
Желтая карточка
М. Шмельцер
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Сонг
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Гетце
Травма
М. Гетце
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Бендер
Травма
С. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
8
Александр Сонг
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ПЗ
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
6
Кевин Гросскройц
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Щесны
11
Сантос
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Косиельни
8
Артета
8
Сонг
21
Рэмзи
27
Жервиньо
32
Уолкотт
32
ван Перси
3-3-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
28
Сантана
29
Шмельцер
5
Кель
26
Пищек
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Кагава
9
Левандовски
6
Косиельни
5
Джуру
5
Джуру
6
Косиельни
27
Жервиньо
51
Бенаюн
51
Бенаюн
27
Жервиньо
32
Уолкотт
5
Диаби
5
Диаби
32
Уолкотт
27
Гетце
14
Перишич
14
Перишич
27
Гетце
5
Бендер
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Бендер
5
Кель
10
Барриос
10
Барриос
5
Кель
Остались в запасе
Арсенал
Боруссия Д
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Вальтер Вроманс (оба Бельгия)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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