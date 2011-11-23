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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Олимпиакос
Марсель - Олимпиакос: обзор матча 23 ноября 2011
Марсель
23.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа F, 5 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
82'
Й. Фетфацидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Олимпиакос
Замена
Я. Потуридис
️️️️
Р. Джеббур
ГОЛ! 0:1!
Й. Фетфацидис
Пас отдал
Ф. Йесте
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Х. Холебас
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Ж. Айю
Замена
С. Мбиа
️️️️
Б. Шейру
Замена
Ф. Йесте
️️️️
Д. Фустер
Желтая карточка
Л. Реми
Желтая карточка
В. Торосидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
19
Давид Фустер
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Олимпиакос
17
Франко Коcтанцо
ВР
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Манданда
13
Траоре
20
Диавара
63
Н'Кулу
77
Каборе
12
Диарра
8
Шейру
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Айю
14
Реми
3-2-1-2
16
Медьери
20
Модесто
34
Пападопулос
5
Мельберг
5
Маркано
25
Холебас
19
Фустер
19
Джеббур
87
Миральяс
28
Вальбуэна
27
Гонсалес
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
8
Шейру
25
Мбиа
25
Мбиа
8
Шейру
10
Айю
10
Жиньяк
10
Жиньяк
10
Айю
19
Джеббур
92
Потуридис
92
Потуридис
19
Джеббур
25
Холебас
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
25
Холебас
19
Фустер
33
Йесте
33
Йесте
19
Фустер
Остались в запасе
Марсель
Олимпиакос
1
Женнаро Брасильяно
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
17
Франко Коcтанцо
ВР
15
Любомир Фейса
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Женнаро Брасильяно
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
Остались в запасе
17
Франко Коcтанцо
ВР
15
Любомир Фейса
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Марсель - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
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