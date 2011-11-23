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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Барселона
Милан - Барселона: обзор матча 23 ноября 2011
Милан
23.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа H, 5 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
21'
З. Ибрагимович
54'
К. Боатенг
14'
М. ван Боммел (АГ)
34'
Л. Месси (П)
63'
Хави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Барселона
+1
Замена
Джонатан
️️️️
Т. Алькантара
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Педро
️️️️
С. Фабрегас
Травма
С. Бускетс
Замена
А. Ночерино
️️️️
М. ван Боммел
Травма
С. Кейта
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
Травма
Т. Алькантара
Замена
Д. Бонера
️️️️
А. Неста
ГОЛ! 2:3!
Хави
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ! 2:2!
К. Боатенг
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
+2
Желтая карточка
Э. Абидаль
+1
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
М. ван Боммел
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Месси
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
А. Неста
Желтая карточка
А. Аквилани
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
70
Робиньо
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
АП
5
Серхио Бускетс
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
12
Пато
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
20
Абате
6
ван Боммел
10
Зеедорф
20
Аквилани
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
3-4-2-1
26
Вальдес
5
Пуйоль
14
Маскерано
22
Абидаль
5
Бускетс
6
Хави
20
Кейта
4
Фабрегас
10
Месси
6
Алькантара
7
Вилья
13
Неста
23
Бонера
23
Бонера
13
Неста
6
ван Боммел
23
Ночерино
23
Ночерино
6
ван Боммел
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
6
Алькантара
6
Джонатан
6
Джонатан
6
Алькантара
4
Фабрегас
9
Педро
9
Педро
4
Фабрегас
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
Остались в запасе
Милан
Барселона
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Милан - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:30 (прямая)
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