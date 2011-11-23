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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Генк
Валенсия - Генк: обзор матча 23 ноября 2011
Валенсия
23.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа E, 5 тур
7 : 0
Завершен
Генк
10'
Жонас
13'
Р. Сольдадо
36'
Р. Сольдадо
39'
Р. Сольдадо
68'
П. Эрнандес
70'
А. Адурис
81'
Т. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Генк
ГОЛ! 7:0!
Т. Коста
Замена
К. Нванганга
️️️️
Э. Барда
ГОЛ! 6:0!
А. Адурис
Пас отдал
Л. Мигел
ГОЛ! 5:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Жонас
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Х. Хиланд
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Замена
М. Сарр
️️️️
Й. Фоссен
Замена
Д. Парехо
️️️️
В. Руис
ГОЛ! 4:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 3:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
Желтая карточка
В. Руис
16'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
13'
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Т. Коста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
7
Томас Буффель
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Генк
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Алвес
23
Рами
4
Руис
22
Матье
23
Мигел
8
Фегули
8
Коста
5
Топал
19
Эрнандес
9
Сольдадо
17
Жонас
3-1-3-1-2
26
Котелеш
20
Ванден Борре
30
Надсон
36
Пудил
11
Хиланд
7
Буффель
23
Камю
28
Тошер
7
Де Брюйне
10
Барда
9
Фоссен
4
Руис
10
Парехо
10
Парехо
4
Руис
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
11
Хиланд
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
11
Хиланд
10
Барда
24
Нванганга
24
Нванганга
10
Барда
9
Фоссен
23
Сарр
23
Сарр
9
Фоссен
Остались в запасе
Валенсия
Генк
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Остались в запасе
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Валенсия - Генк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
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