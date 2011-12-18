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    Расписание матчей 18-12-2011

    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 13 тур
    18 декабря, воскресенье
    00:30
    Порту
    2:0
    Маритиму
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Фейренсе
    2:1
    Лейрия
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Насьональ
    1:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Пасуш де Феррейра
    0:3
    Бейра-Мар
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    23:15
    Академика
    1:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2011/2012), 17 тур
    18 декабря, воскресенье
    01:00
    Севилья
    2:6
    Реал
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    15:00
    Атлетико
    0:2
    Бетис
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Гранада
    2:1
    Леванте
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    21:00
    Осасуна
    2:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    22:45
    Расинг
    0:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Клубный Чемпионат Мира 2011
    18 декабря, воскресенье
    11:30
    Касива Рейсол
    0:0
    (3:5)п
    Аль-Садд
    Матч завершен
    Клубный Чемпионат Мира 2011, Финал
    18 декабря, воскресенье
    14:30
    Сантос
    0:4
    Барселона
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2011/2012), 16 тур
    18 декабря, воскресенье
    15:00
    Истанбул Башакшехир
    1:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    15:00
    Манисаспор
    0:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:00
    Самсунспор
    1:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    21:00
    Фенербахче
    1:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2011/2012), 17 тур
    18 декабря, воскресенье
    15:30
    Аякс
    4:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    17:30
    Фейеноорд
    3:2
    Твенте
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    17:30
    НАК Бреда
    2:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:30
    Херенвен
    1:5
    ПСВ
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 16 тур
    18 декабря, воскресенье
    16:00
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:05
    Астон Вилла
    0:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Тоттенхэм
    1:0
    Сандерленд
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:10
    Манчестер Сити
    1:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2011/2012), 22 тур
    18 декабря, воскресенье
    17:00
    Портсмут
    1:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 18 тур
    18 декабря, воскресенье
    17:30
    Стандард
    0:0
    Генк
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    21:00
    Андерлехт
    3:2
    Локерен
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    21:00
    Оуд-Хеверли
    3:1
    Брюгге
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2011/2012), 16 тур
    18 декабря, воскресенье
    18:00
    Катания
    2:0
    Палермо
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:00
    Чезена
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:00
    Дженоа
    2:1
    Болонья
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:00
    Ювентус
    2:0
    Новара
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    18:00
    Парма
    3:3
    Лечче
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    23:45
    Лацио
    2:2
    Удинезе
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    23:45
    Наполи
    1:3
    Рома
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2011/2012), 17 тур
    18 декабря, воскресенье
    18:30
    Кайзерслаутерн
    1:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:30
    Боруссия
    1:0
    Майнц
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 19 тур
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Сент-Джонстон
    0:2
    Селтик
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2011/2012), 19 тур
    18 декабря, воскресенье
    19:00
    Зальцбург
    3:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2011/2012), 18 тур
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Аяччо
    1:0
    Ренн
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    20:00
    Бордо
    1:0
    Сошо
    Матч завершен
    18 декабря, воскресенье
    23:59
    ПСЖ
    0:0
    Лилль
    Матч завершен
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