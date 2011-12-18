ноябрь 2011
декабрь 2011
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 13 тур
18 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
Испания. Примера (2011/2012), 17 тур
18 декабря, воскресенье
21:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
22:45
Матч завершен
Клубный Чемпионат Мира 2011
18 декабря, воскресенье
11:30
Матч завершен
Клубный Чемпионат Мира 2011, Финал
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 16 тур
18 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 17 тур
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 16 тур
18 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
18:05
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
18 декабря, воскресенье
20:10
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 22 тур
18 декабря, воскресенье
17:00
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 18 тур
Италия. Серия А (2011/2012), 16 тур
Германия. Бундеслига (2011/2012), 17 тур
18 декабря, воскресенье
18:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 19 тур
18 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2011/2012), 19 тур