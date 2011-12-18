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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Реал Сосьедад
Расинг - Реал Сосьедад: обзор матча 18 декабря 2011
Расинг
18.12.2011, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Реал Сосьедад
+3
Желтая карточка
К. Браво
Замена
Д. Ифран
️️️️
К. Вела
Замена
Х. Прието
️️️️
И. Агиррече
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Гонсалес
Замена
М. Марига
️️️️
М. Аранбуру
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
Кеннеди
️️️️
П. Мунитис
Вторая желтая
И. Мартинес
+1
Желтая карточка
И. Мартинес
+1
Желтая карточка
В. Демидов
Желтая карточка
К. Стуани
+1
Замена
А. Циолис
️️️️
Г. Колса
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
Желтая карточка
Г. Колса
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
16
Кеннеди
ПВ
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
27
Гонсалес
20
Эспиноcа
18
Диоп
8
Колса
8
Гонсалес
10
Мунитис
17
Арана
7
Стуани
3-2-2-3
1
Браво
19
Мартинес
3
Гонсалес
15
Демидов
22
Эстрада
26
Мартинес
17
Зурутуса
11
Аранбуру
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
8
Колса
6
Циолис
6
Циолис
8
Колса
27
Гонсалес
9
Акоста
9
Акоста
27
Гонсалес
10
Мунитис
16
Кеннеди
16
Кеннеди
10
Мунитис
9
Агиррече
10
Прието
10
Прието
9
Агиррече
11
Аранбуру
31
Марига
31
Марига
11
Аранбуру
10
Вела
21
Ифран
21
Ифран
10
Вела
Остались в запасе
Расинг
Реал Сосьедад
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Расинг - Реал Сосьедад
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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