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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 18 декабря 2011
Астон Вилла
18.12.2011, воскресенье, 18:05
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
11'
К. Беллами
14'
М. Шкртел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
Замена
Д. Кейт
️️️️
К. Беллами
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Д. Шелви
Замена
А. Вайманн
️️️️
Ф. Делф
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Суарес
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
К. Беллами
Желтая карточка
Ч. Адам
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Шкртел
Пас отдал
К. Беллами
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
12'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Беллами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЛП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
16
Чарли Адам
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Дирк Кейт
ПП
11
Макси Родригес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
1
Гьюзан
3
Уорнок
22
Данн
39
Коллинс
21
Хаттон
28
Н'Зогбиа
18
Делф
19
Петров
11
Олбрайтон
30
Дельфунесо
19
Хески
4-1-4-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
16
Адам
19
Даунинг
26
Шелви
14
Хендерсон
39
Беллами
9
Суарес
19
Хески
10
Беннэн
10
Беннэн
19
Хески
18
Делф
18
Вайманн
18
Вайманн
18
Делф
26
Шелви
23
Каррагер
23
Каррагер
26
Шелви
39
Беллами
7
Кейт
7
Кейт
39
Беллами
9
Суарес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Суарес
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:00 (прямая)
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