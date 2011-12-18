Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Палермо
Катания - Палермо: обзор матча 18 декабря 2011
Катания
18.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
32'
Ф. Лоди
61'
М. Лопес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Палермо
Желтая карточка
Д. Беллуски
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Альварес
Замена
А. Риккьюти
️️️️
П. Баррьентос
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
С. Альмирон
Желтая карточка
М. Сильвестре
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
Н. Бертоло
Желтая карточка
Э. Баррето
Замена
Г. Бергессио
️️️️
М. Лопес
Замена
И. Лорес Варела
️️️️
А. Мантовани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Лопес
Желтая карточка
М. Пинилья
Желтая карточка
С. Альмирон
Замена
М. Пинилья
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лоди
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
30
Адам Симон
ЦП
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
55
Беллуски
6
Легротталье
22
Альварес
28
Баррьентос
4
Альмирон
82
Дельвеккио
10
Лоди
11
Лопес
10
Гомес
3-5-2
22
Бенусси
42
Бальдзаретти
26
Сильвестре
17
Мантовани
8
Мильяччо
16
Бертоло
14
Делла Рокка
8
Баррето
27
Альварес
72
Иличич
10
Микколи
28
Баррьентос
24
Риккьюти
24
Риккьюти
28
Баррьентос
4
Альмирон
18
Скьякка
18
Скьякка
4
Альмирон
11
Лопес
18
Бергессио
18
Бергессио
11
Лопес
17
Мантовани
11
Лорес Варела
11
Лорес Варела
17
Мантовани
27
Альварес
19
Будан
19
Будан
27
Альварес
10
Микколи
51
Пинилья
51
Пинилья
10
Микколи
Остались в запасе
Катания
Палермо
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
30
Адам Симон
ЦП
22
Джакомо Бричетто
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
30
Адам Симон
ЦП
22
Джакомо Бричетто
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Катания - Палермо
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Палермо
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+