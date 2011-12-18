Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 18 декабря 2011
Дженоа
18.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
39'
М. Росси
85'
Л. Пратто
51'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
Желтая карточка
М. Росси
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Н. Пульцетти
ГОЛ! 2:1!
Л. Пратто
Пас отдал
А. Караччиоло
Замена
А. Караччиоло
️️️️
К. Констан
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Диаманти
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Г. Рамирес
Замена
К. Хоркера
️️️️
З. Эдуардо
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Меркель
Желтая карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
К. Каладзе
Желтая карточка
Г. Мудингай
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
М. Ди Вайо
ГОЛ! 1:0!
М. Росси
Пас отдал
Л. Пратто
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Марко Росси
ПП
2
Лукас Пратто
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрей
4
Гранквист
13
Каладзе
24
Моретти
19
Констан
27
Место
44
Велозу
21
Меркель
7
Росси
57
Зе Эдуардо
2
Пратто
4-2-3-1
1
Жилле
90
Портанова
24
Раджи
15
Креспо
3
Черубин
33
Коне
16
Мудингай
11
Рамирес
56
Пульцетти
23
Диаманти
9
Ди Вайо
57
Зе Эдуардо
14
Хоркера
14
Хоркера
57
Зе Эдуардо
21
Меркель
7
Янкович
7
Янкович
21
Меркель
19
Констан
99
Караччиоло
99
Караччиоло
19
Констан
11
Рамирес
5
Казарини
5
Казарини
11
Рамирес
23
Диаманти
77
Хименес
77
Хименес
23
Диаманти
56
Пульцетти
99
Аквафреска
99
Аквафреска
56
Пульцетти
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Болонья
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+