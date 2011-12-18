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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Касива Рейсол - Аль-Садд
Касива Рейсол - Аль-Садд: обзор матча 18 декабря 2011
Касива Рейсол
18.12.2011, воскресенье, 11:30
Клубный Чемпионат Мира
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Аль-Садд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Касива Рейсол - Аль-Садд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 11:25 (прямая)
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