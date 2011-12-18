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Тоттенхэм - Сандерленд
Тоттенхэм - Сандерленд: обзор матча 18 декабря 2011
Тоттенхэм
18.12.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
61'
Р. Павлюченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сандерленд
Замена
Д. Роуз
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Сандро
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Д. Воган
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
К. Уикхэм
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-4-1-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
36
Галлас
2
Уокер
8
Паркер
30
Сандро
10
Модрич
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
3-2-4-1
27
Вествуд
30
Браун
16
О'Ши
19
Брамбл
27
Бардсли
15
Ричардсон
4
Коулбэк
29
Сессеньон
7
Ларссон
8
Воган
13
Уикхэм
8
ван дер Ваарт
3
Роуз
3
Роуз
8
ван дер Ваарт
30
Сандро
8
Ливермор
8
Ливермор
30
Сандро
12
Леннон
10
Павлюченко
10
Павлюченко
12
Леннон
4
Коулбэк
8
Гарднер
8
Гарднер
4
Коулбэк
27
Бардсли
16
МакКлин
16
МакКлин
27
Бардсли
13
Уикхэм
32
Бендтнер
32
Бендтнер
13
Уикхэм
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сандерленд
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
31
Тревор Карсон
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
19
Нико Кранчар
ЦП
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Тоттенхэм - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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